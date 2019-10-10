Иловайск. Прокуратура изымет документы из Офиса президента

Главная военная прокуратура намерена изъять документы из Офиса президента Владимира Зеленского в рамках расследования Иловайской трагедии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что разрешение на временный доступ и изъятие получено от следственного судьи.
Сообщается, что прокуратура ведет досудебное расследование по факту ведения Россией агрессивной войны против Украины. В рамках этого производства исследуются обстоятельства, причины и последствия Иловайской трагедии.
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