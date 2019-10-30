Рябошапка встретился с Трубой и передал в ГБР дела Майдана

Начало Евромайдана, осень 2013 года (фото - LIGA.net)

Расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах, займется подразделение в структуре Государственного бюро расследований. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Такое решение было принято вчера, 29 октября, на встрече генпрокурора Руслана Рябошапки и его зама с директором бюро Романом Трубой. Ведомства согласовали действия в рамках передачи дел Майдана.

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Также подписан приказ об инвентаризации материалов этих уголовных дел. Создана инвентаризационная комиссия, куда вошли также сотрудники ГБР; она заработает с 1 ноября.

Справка. 20 ноября 2019 года прокуратура теряет функцию досудебного расследования. При этом она продолжит вести процессуальное руководство в делах, расследование которых передадут органам досудебного расследования.

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