Официально. Департамент ГПУ по делам Майдана получил руководство

Управление спецрасследований ГПУ (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал указ о назначении руководителей Департамента, который будет заниматься делами о преступлениях против участников Евромайдана. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Подтвердилась информация, опубликованная ранее, о назначении Виктора Мысяка начальником Департамента процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Его заместителем стал Алексей Донской.

Мысяк ранее работал заместителем начальника управления организации и процессуального руководства в производствах о преступлениях спецкатегории ГПУ. Донской же возглавлял отдел организации и процессуального руководства в управлении спецрасследований.

Департамент по делам Майдана при Генпрокуратуре создан приказом генерального прокурора 21 октября, в его состав будут входить три отдела.

23 октября генпрокуратур уволил начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка. Это управление ранее занималось расследованием дел Майдана.

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