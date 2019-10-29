Официально. Департамент ГПУ по делам Майдана получил руководство

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал указ о назначении руководителей Департамента, который будет заниматься делами о преступлениях против участников Евромайдана. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.
Подтвердилась информация, опубликованная ранее, о назначении Виктора Мысяка начальником Департамента процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Его заместителем стал Алексей Донской.
Мысяк ранее работал заместителем начальника управления организации и процессуального руководства в производствах о преступлениях спецкатегории ГПУ. Донской же возглавлял отдел организации и процессуального руководства в управлении спецрасследований.
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