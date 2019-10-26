28 "судей Майдана" назначены на должности пожизненно - Слідство

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За три года работы ВККС оставила на должностях около 100 судей, которые принимали решения против активистов Майдана

Судьи, которые во время Евромайдана принимали решения против его активистов, проходят переаттестацию в Высшей квалификационной комиссии и возвращаются на работу. Об этом сообщает Слідство.Info.

Во время Майдана почти 350 судей принимали решения по делам против активистов.

По данным Prosud, уволили из них лишь 110 человек (по состоянию на 1 февраля 2019 г). Часть из них пытаются восстановиться через суды. За три года работы ВККС оставила на должностях около 100 таких судей.

В этом году, начиная с мая, переаттестовались 28 таких судей. Теперь, по данным проекта, они назначены на должности пожизненно и будут получать более высокую зарплату.

Слідство.Info назвала фамилии некоторых из них: Андрей Михайленко, Владислав Лысенко, Александр Луценко, Виталий Украинец, Марина Лозинская, Татьяна Шевченко и Ольга Изовитова-Ваким.

28 февраля Большая Палата Верховного Суда Украины отменила решение об увольнении из Шевченковского суда Людмилы Козятник, которая осудила минимум пять человек за поездку в резиденцию Межигорье беглого президента Виктора Януковича в 2014 году.

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Теги: евромайдан, суд, майдан, судья, ВККС
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