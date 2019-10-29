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Мысяк возглавил департамент Генпрокуратуры по делам Майдана

Мысяк возглавил департамент Генпрокуратуры по делам Майдана - Фото
Генпрокуратура (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.10.2019, 12:43

Официальной информации пока нет

Виктор Мысяк назначен главой департамента процессуального руководства Генпрокуратуры по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013 - 2014 годах (по делам Майдана). Об этом сообщает LB.ua

По словам собеседника издания, Мысяка представили как нового руководителя утром 29 октября, однако приказ о его назначении пока что не опубликован.

Департамент по делам Майдана при Генпрокуратуре создан приказом генерального прокурора 21 октября, в его состав департамента будут входить три отдела. Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции достоинства.

  • В сентябре генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что по расследованиям дел Майдана необходим аудит при участии "профессиональных независимых юристов", в том числе - адвокатов Небесной сотни.

Читайте также: Дела Майдана. Рябошапка создал в ГПУ новый департамент

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