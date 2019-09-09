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Рябошапка анонсировал аудит дел Майдана

Рябошапка анонсировал аудит дел Майдана - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.09.2019, 12:10

По мнению генпрокурора, "общество требует больших результатов"

По расследованиям дел Майдана необходим аудит при участии "профессиональных независимых юристов", в том числе - адвокатов Небесной сотни, считает генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Через несколько месяцев будет шесть лет с того времени, как были совершены преступления на Майдане, когда были убийства... Можете себе представить, насколько перспективно завершить эти дела через столько времени", - заявил он.

Генпрокурор считает, что за шесть лет в расследовании "можно было продвинуться дальше, и общество требует значительно больших результатов".

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дело Майдана руслан рябошапка
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