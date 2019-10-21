Дела Майдана. Рябошапка создал в ГПУ новый департамент

Управление спецрасследований ГПУ (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в ГПУ нового департамента, связанного с делами о преступлениях против участников Евромайдана. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Новое подразделение получило название Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. В его состав войдут три отдела.

В Генпрокуратуре добавили, что в структуре департамента, отвечающего за руководство расследованием дел, подследственных ГБР, было ликвидировано управление организации и процессуального руководства по уголовным делам о преступлениях спецкатегории.

"Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства", - пояснили в прокуратуре.

Ранее р уководитель управления специальных расследований ГПУ, которое отвечало за дела Майдана, Сергеяй Горбатюк заявил, что его могут не допустить к переаттестации и уволить.

Сергеяй Горбатюк заявил, что его До этого первый замгенпрокурора Виталий Касько сказал, что расследование дел о преступлениях против участников Евромайдана должно перейти к Госбюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро.

Касько также сообщил, что в ГБР создадут спецподразделение, в которое без конкурса предложат переход сотрудникам профильного управления ГПУ. В Генпрокуратуре он анонсировал создание спецдепартамента для процессуального руководства этими делами.

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