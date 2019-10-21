Дела Майдана. Рябошапка создал в ГПУ новый департамент

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в ГПУ нового департамента, связанного с делами о преступлениях против участников Евромайдана. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Новое подразделение получило название Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. В его состав войдут три отдела.
В Генпрокуратуре добавили, что в структуре департамента, отвечающего за руководство расследованием дел, подследственных ГБР, было ликвидировано управление организации и процессуального руководства по уголовным делам о преступлениях спецкатегории.
"Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства", - пояснили в прокуратуре.
Читайте также: Дела Майдана и Иловайска. Чумак уточнил, что изъяли на Банковой