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Руководителя расследования по делам Майдана могут уволить из ГПУ

Руководителя расследования по делам Майдана могут уволить из ГПУ - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.10.2019, 09:02

Горбатюк отказывается подавать заявление на переаттестацию по установленной форме

Руководителя управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка могут не допустить к переаттестации и уволить. Об этом Горбатюк рассказал изданию theБабель.

По словам Горбатюка, он отказался подавать заявление установленного образца на переаттестацию, которая проходит в ГПУ в рамках реформы. Вместо этого Горбатюк подал рапорт и два заявления: "Одно о переводе, одно о невозможности подачи заявления установленного образца", - уточнил он.

По мнению Горбатюка, к аттестации его не допустят, после чего может последовать увольнение. Он рассказал, что из его управления уже уволили четырех сотрудников по той же причине. Заявление не по установленной форме, по словам Горбатюка, написал также старший прокурор управления спецрасследований ГПУ Алексей Донской.

Вчера Донской подтвердил hromadske.radio информацию об увольнении из управления троих сотрудников: Юрия Бесщастного, Татьяны Демьяненко и Виталия Тарасюка. Последний - заместитель Горбатюка. Также Донской подтвердил, что сотрудники были уволены из-за того, что подали заявление на переаттестацию в старой форме, поскольку не соглашались с новой.

Управление спецрасследований ГПУ занимается делами Майдана. По словам первого замгенпрокурора Виталия Касько, после проведения реформы эти дела перейдут по подследственности в ГБР и НАБУ.

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