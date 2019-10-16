Касько: Дела Майдана должны перейти в НАБУ и ГБР

Виталий Касько (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Александр Индичий)

В Генпрокуратуре считают, что расследование дел о преступлениях против участников Евромайдана должно перейти к Госбюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро. Об этом в интервью Укринформу заявил первый заместитель генпрокурора Руслана Рябошапки Виталий Касько.

"У нас дела Майдана - это такое собираемое понятие. В моем понимании дела Майдана - это применение летального оружия и жестокого обращения с мирными протестующими. Эта категория преступлений подследственна ГБР", - пояснил Касько.

И добавил: управление спецрасследований ГПУ включает в список дел Майдана и экономические производства в отношении экс-высокопоставленных чиновников. "Эти дела должны перейти в НАБУ. Этот процесс уже пошел, есть график передачи производств, они ревизуются и направляются по подследственности", - пояснил зам генпрокурора.

Касько сообщил о существовании договоренности с руководством ГБР - в бюро создадут спецподразделение, в которое без конкурса предложат переход сотрудникам профильного управления ГПУ.

"В свою очередь в Генеральной прокуратуре будет создан специальный департамент по процессуальному руководству по делам Майдана. Работники управления спецрасследований сейчас определяются, пойдут ли они осуществлять процессуальное руководство по этим делам, или будут дорасследовать эти дела в ГБР", - добавил он.

Предложение о переходе в ГБР, рассказал Касько, поступило и нынешнему руководителю управления спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку.

6 сентября Касько стал первым заместителем генпрокурора.

9 сентября Рябошапка анонсировал аудит дел Майдана. Генпрокурор считает, что за шесть лет в расследовании " можно было продвинуться дальше, и общество требует значительно больших результатов".

Читайте также: Касько: Хотел бы заняться реформированием генпрокуратуры