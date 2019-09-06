Касько: Хотел бы заняться реформированием генпрокуратуры

Виталий Касько (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый заместитель генпрокурора Виталий Касько намерен заниматься реформированием прокуратуры. Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.

"Реформированием прокуратуры, если будет политическая воля, - сказал Каско. - Насколько я понимаю, она есть и у президента, и у генерального прокурора, использовать эту возможность привести ее в порядок, чтобы она наконец начала работать в соответствии с европейскими стандартами".

По мнению чиновника, прокуратура не должна заниматься расследованием уголовных дел и перетягивать на себя одеяло в гражданско-правовой сфере.

В то же время Касько добавил, что пока не знает перечень своих обязанностей в прокуратуре. Он не исключает, что в дальнейшем курировать международно-правовое сотрудничество в Генпрокуратуре.

Сегодня генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал указ о назначении Виталия Касько первым заместителем генпрокурора.

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