Касько: Хотел бы заняться реформированием генпрокуратуры

Первый заместитель генпрокурора Виталий Касько намерен заниматься реформированием прокуратуры. Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.
"Реформированием прокуратуры, если будет политическая воля, - сказал Каско. - Насколько я понимаю, она есть и у президента, и у генерального прокурора, использовать эту возможность привести ее в порядок, чтобы она наконец начала работать в соответствии с европейскими стандартами".
По мнению чиновника, прокуратура не должна заниматься расследованием уголовных дел и перетягивать на себя одеяло в гражданско-правовой сфере.
В то же время Касько добавил, что пока не знает перечень своих обязанностей в прокуратуре. Он не исключает, что в дальнейшем курировать международно-правовое сотрудничество в Генпрокуратуре.
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