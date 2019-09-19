Рада одобрила реформу прокуратуры: что изменится

Генпрокуратура (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла во втором чтении президентский законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры.

"За" проголосовало 259 нардепов, "против" - 28, воздержались - 47, не голосовали - 60.



Законопроект поддержали фракции Слуга народа и За будущее, Европейская солидарность голосовала против, Голос и Батькивщина воздержались, большинство депутатов из ОПЗЖ не голосовали.

Закон будет передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Закон вводит новую структуру органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров.

В частности, вместо ГПУ будет создан Офис генпрокурора, численность сотрудников прокуратуры сократится с 15 до 10 тысяч, одновременно повысится их базовый оклад: с 12 до 15 прожиточных минимумов.

Военная прокуратура будет ликвидирована.

Генпрокурор получит право в случае необходимости создавать специализированные, областные и окружные прокуратуры, а также утверждать стратегию развития прокуратуры.

Генпрокурором, согласно закону, может стать гражданин Украины с высшим юридическим образованием и стажем работы в области права не менее пяти лет.

Ранее в своем выводе к законопроекту главное научно-экспертное управление Рады отметило, что предложенное расширение полномочий генпрокурора несет коррупционные риски.

Также эксперты выступили против ликвидации военных прокуратур, сокращения числа сотрудников и переименования ГПУ в Офис генпрокурора.

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