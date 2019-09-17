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Чумак уточнил сроки реформы военной прокуратуры

Чумак уточнил сроки реформы военной прокуратуры - Фото
Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.09.2019, 21:40

Новый этап реформирования начнут уже в 2020 году

Главный военный прокурор Виктор Чумак выразил убеждение, что для реорганизации ведомства в спецпрокуратуру противодействия преступлениям в сфере нацбезопасности и обороны хватит трех месяцев. Об этом он сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, передает Укринформ.

Чумак отметил, что военная прокуратура не будет реформирована одномоментно, а в определенный указом генпрокурора срок. 

"Потому что как раз-таки вся реформа начинается с 1 января, два с половиной месяца - это тот предельный срок, когда мы должны начинать формировать уже новую структуру", - добавил прокурор.

Он также допустил, что при необходимости в процессуальном порядке некоторые сроки реформы военной прокуратуры могут изменить.

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военная прокуратура Виктор Чумак реформа реформа прокуратуры
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