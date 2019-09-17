Чумак уточнил сроки реформы военной прокуратуры

Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главный военный прокурор Виктор Чумак выразил убеждение, что для реорганизации ведомства в спецпрокуратуру противодействия преступлениям в сфере нацбезопасности и обороны хватит трех месяцев. Об этом он сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, передает Укринформ.

Чумак отметил, что военная прокуратура не будет реформирована одномоментно, а в определенный указом генпрокурора срок.

"Потому что как раз-таки вся реформа начинается с 1 января, два с половиной месяца - это тот предельный срок, когда мы должны начинать формировать уже новую структуру", - добавил прокурор.

Он также допустил, что при необходимости в процессуальном порядке некоторые сроки реформы военной прокуратуры могут изменить.

11 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Чумака своим заместителем и главным военным прокурором.

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