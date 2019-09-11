Чумак о своем назначении: Мне всегда везло на жизненные выкрутасы

Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат нескольких созывов Виктор Чумак прокомментировал его назначение на должность главного военного прокурора, заявив, что сегодня у него появился шанс реформировать правоохранительную систему, изменив "характер и философию" деятельности прокуратуры. Об этом Чумак написал в Facebook.

"Руслан Рябошапка, с которым мы вместе работали над новым антикоррупционным законодательством, собирает в прокуратуре мощную команду", - заявил главный военный прокурор.

По его словам, сегодня у них появился шанс реформировать деятельность прокуратуры, которая является "стержнем и краеугольным камнем" всей правоохранительной системы.

"Я точно знаю, что никто из нас не планирует "вляпаться в историю", но не против стать абзацем в разделе "успешные изменения" в будущем учебнике истории современной Украины", - написал Чумак.

Он заявил, что наверняка будут и ошибки, "и по людям, и по решениям": "Но знаю, что мы сможем их и признать и исправить".

Чумак также добавил, что ему "всегда везло на "жизненные выкрутасы" и на участие в "серьезных изменениях в жизни сотен и даже тысяч людей".

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