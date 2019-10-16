Реформа ГПУ: Касько рассказал, как пройдет переаттестация

Виталий Касько (Фото: скриншот из видео 24 Канал/Youtube)

Первый этап аттестация прокуроров начнется уже на этой неделе. Об этом рассказал первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько в интервью Укринформу.

По его словам, заявления на переаттестацию подали почти 94,6% прокуроров (последний день приема заявлений был вчера, 15 октября).

Процедура переаттестации будет состоять из трех этапов. На первом будут проверяться профессиональные знания, предполагается, что компьютерный тест прокуроры пройдут в короткие сроки. К следующему этапу аттестации будут допущены те, кто наберет проходной балл.

После этого прокуроры пройдут проверку общих знаний, она, по словам Касько, будет "менее суровой".

Третьим этапом станет собеседование, до конца года его пройдут прокуроры, которые претендуют на должности в Офисе генпрокурора. Начало его работы планируется на 1 января 2020 года, туда будут назначать победителей конкурса.

Собеседование будет включать проверку профессиональных способностей и добропорядочности прокурора. Касько сообщил, что ГПУ договорилась с НАБУ о проверке кандидатов, также он предлагает общественным организациям и гражданам сообщать о наличии проблем с добропорядочностью у прокуроров.

В состав комиссий будут входить шесть человек, троих будет делегировать генпрокурор, троих - общественные и международные организации.

Читайте также: Иловайск. Прокуратура изымет документы из Офиса президента