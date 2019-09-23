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Зеленский подписал законы о реформах прокуратуры и госслужбы

Зеленский подписал законы о реформах прокуратуры и госслужбы - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
23.09.2019, 16:33

Оба законопроекта получили статус "возвращено с подписью президента" на сайте Рады

Президент Владимир Зеленский подписал законы о начале реформы прокуратуры (№1032) и о перезагрузке власти (изменениях в закон о госслужбе, №1066) . Соответствующие изменения в статусе законопроектов отражены на сайте Верховной Рады.

"Возвращено с подписью президента", - сказано в карточках обоих законопроектов.

Закон о реформе прокуратуры вводит новую структуру органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров. В частности, вместо ГПУ будет создан Офис генпрокурора, численность сотрудников  прокуратуры сократится  с 15 до 10 тысяч, одновременно повысится их базовый оклад: с 12 до 15 прожиточных минимумов. Также, согласно закону, военная прокуратура будет ликвидирована.

Закон о перезагрузке власти упрощает увольнение и принятие на сотрудников на госслужбу, вводит возможность для госслужащих работать по контракту.

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Владимир Зеленский прокуратура реформа госслужба
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