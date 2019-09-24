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Чумак о деталях реформы ГПУ: Сначала мы их всех уволим

Чумак о деталях реформы ГПУ: Сначала мы их всех уволим - Фото
Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.09.2019, 10:56

Офис генпрокурора будет новой структурой, заявил заместитель генпрокурора

Офис генерального прокурора будет новой структурой с новыми кадрами, действующие работники Генеральной прокуратуры смогут перевестись в него только после переаттестации. Детали реформы прокуратуры пояснил в эфире Украинского радио заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.

"Мы сначала их всех уволим... Офис генерального прокурора создается параллельно. Генпрокуратура просто остается работать до тех пор, пока не будет сформирован Офис генерального прокурора, пока там не будут набраны новые кадры в рамках переаттестации, кадровых комиссий, набора новых кадров", - заявил Чумак.

По его словам, тех, кто не пройдет переаттестацию, уволят с формулировкой "на основе организационно-штатных мероприятий". "А тех, кто крал - не будут увольнять, по ним будут возобновлены или открыты уголовные производства, которые мы будем стараться довести до суда", - сказал заместитель генпрокурора.

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