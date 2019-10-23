Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рябошапка уволил Горбатюка из органов прокуратуры

Рябошапка уволил Горбатюка из органов прокуратуры - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.10.2019, 17:36

Начальник управления спецрасследований ГПУ подаст заявление на Руслана Рябошапку в ГБР

Генеральный прокуратур уволил начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка. Об этом Горбатюк сообщил корреспонденту LIGA.net.

"Это незаконный приказ об увольнении. Я его еще не видел, мне из отдела кадров позвонили", - сказал он.

По словам Горбатюка, у генпрокурора есть правовые основания для увольнения прокуроров, которые отказались проходить переаттестацию или написали заявления неустановленного образца, но относительно следователей (которым является Горбатюк) закон в таких случаях не дает генпрокурору права издавать приказы об увольнении.

"Решение, мягко говоря, незаконное и даже произвольное", - отметил Горбатюк.

При этом он рассказал, что по такой же причине генпрокурор Руслан Рябошапка в пятницу уволил четверых следователей ГПУ.

Горбатюк уточнил, что его уволили не только с должности начальника управления, но вообще из органов прокуратуры.

В сентябре-2019 был принят закон о реформе прокуратуры: он также регулирует переход сотрудников из старой структуры в новую после переаттестации. В ГПУ рассказали, как она будет проходить. Горбатюк заявил, что созданные комиссии не могут аттестовать прокуроров. Переаттестацию обжаловали в ОАСК.

По словам Горбатюка, он отказался подавать заявление установленного образца на переаттестацию, которая проходит в ГПУ в рамках реформы. Прокурор допустил, что его могут уволить.

Напишите нам
генпрокуратура гпу сергей горбатюк переаттестация
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 