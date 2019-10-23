Рябошапка уволил Горбатюка из органов прокуратуры

Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральный прокуратур уволил начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка. Об этом Горбатюк сообщил корреспонденту LIGA.net.

"Это незаконный приказ об увольнении. Я его еще не видел, мне из отдела кадров позвонили", - сказал он.

По словам Горбатюка, у генпрокурора есть правовые основания для увольнения прокуроров, которые отказались проходить переаттестацию или написали заявления неустановленного образца, но относительно следователей (которым является Горбатюк) закон в таких случаях не дает генпрокурору права издавать приказы об увольнении.

"Решение, мягко говоря, незаконное и даже произвольное", - отметил Горбатюк.

При этом он рассказал, что по такой же причине генпрокурор Руслан Рябошапка в пятницу уволил четверых следователей ГПУ.

Горбатюк уточнил, что его уволили не только с должности начальника управления, но вообще из органов прокуратуры.

В сентябре-2019 был принят закон о реформе прокуратуры: он также регулирует переход сотрудников из старой структуры в новую после переаттестации. В ГПУ рассказали, как она будет проходить. Горбатюк заявил, что созданные комиссии не могут аттестовать прокуроров. Переаттестацию обжаловали в ОАСК.

По словам Горбатюка, он отказался подавать заявление установленного образца на переаттестацию, которая проходит в ГПУ в рамках реформы. Прокурор допустил, что его могут уволить.