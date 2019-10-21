Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Переаттестацию прокуроров обжаловали в ОАСК

Переаттестацию прокуроров обжаловали в ОАСК - Фото
Окружной админсуд Киева (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.10.2019, 17:47

Суд отказал приостановить действие приказа о порядке аттестации в качестве обеспечения иска

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску к Генеральной прокуратуре об обжаловании порядка аттестации прокуроров, сообщает пресс-служба судебной власти.

В иске, в частности, требуется признать противоправным и отменить приказ генпрокурора, которым данный порядок был утвержден.

Суд рассмотрит дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Читайте также: Рада одобрила реформу прокуратуры: что изменится

Кроме того, суд рассмотрел поданное вместе с иском заявление о его обеспечении и отказался приостановить действие приказа генпрокурора о порядке аттестации.

Напишите нам
ОАСК реформа гпу
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 