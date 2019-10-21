Переаттестацию прокуроров обжаловали в ОАСК

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску к Генеральной прокуратуре об обжаловании порядка аттестации прокуроров, сообщает пресс-служба судебной власти.
В иске, в частности, требуется признать противоправным и отменить приказ генпрокурора, которым данный порядок был утвержден.
Суд рассмотрит дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.
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Кроме того, суд рассмотрел поданное вместе с иском заявление о его обеспечении и отказался приостановить действие приказа генпрокурора о порядке аттестации.