Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Горбатюк: Созданные ГПУ комиссии не могут аттестовать прокуроров

Горбатюк: Созданные ГПУ комиссии не могут аттестовать прокуроров - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.10.2019, 18:08

Аттестацию должна проводить комиссия Офиса генпрокурора, которого пока не существует

Созданные при Генпрокуратуре кадровые комиссии не имеют права проводить аттестации прокуроров, поскольку в законе указано, что аттестацию должна проводить комиссия Офиса генпрокурора, который только планируют создать. Об этом сообщил руководитель управления спецрасследований Сергей Горбатюк, передает hromadske.

Согласно закону о реформировании органов прокуратуры, все прокуроры и следователи, которые хотят работать в Офисе генпрокурора, должны пройти аттестацию, которую должна оценивать комиссия Офиса генпрокурора.

"Однако поскольку Офиса генпрокурора пока не существует, были созданы другие комиссии при ГПУ, которым поручили заниматься аттестацией. Таким образом деятельность этих комиссий вне закона и, соответственно, их решения могут быть обжалованы и бесспорно отменены", - отметил Горбатюк.

Он добавил, что пока неизвестно, по каким критериям выбирали членов комиссий, ведь открытого конкурса не было.

Недавно генпрокурор Руслан Рябошапка утвердил состав двух кадровых комиссий.

Первую кадровую комиссию возглавил главный военный прокурор Виктор Чумак. Кроме Чумака в комиссию вошли Александр Толочко, Оксана Каплина, а также делегированные международными неправительственными организациями и проэктам международно-технической помощи Роман Жовнир, Андрей Боровик, Борис Малышев.

Вторую кадровую комиссию возглавил Виталий Каско. В комиссию вошли Владимир Бурдин, Максим Пиддубчак, а также делегированные международными неправительственными организациями и проэктам международно-технической помощи Александр Леменов, Сергей Перникоза, Марина Цапок.

Читайте также: Рада одобрила реформу прокуратуры: что изменится

Напишите нам
аттестация генпрокуратура гпу сергей горбатюк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 