Горбатюк: Созданные ГПУ комиссии не могут аттестовать прокуроров

Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Созданные при Генпрокуратуре кадровые комиссии не имеют права проводить аттестации прокуроров, поскольку в законе указано, что аттестацию должна проводить комиссия Офиса генпрокурора, который только планируют создать. Об этом сообщил руководитель управления спецрасследований Сергей Горбатюк, передает hromadske.

Согласно закону о реформировании органов прокуратуры, все прокуроры и следователи, которые хотят работать в Офисе генпрокурора, должны пройти аттестацию, которую должна оценивать комиссия Офиса генпрокурора.

"Однако поскольку Офиса генпрокурора пока не существует, были созданы другие комиссии при ГПУ, которым поручили заниматься аттестацией. Таким образом деятельность этих комиссий вне закона и, соответственно, их решения могут быть обжалованы и бесспорно отменены", - отметил Горбатюк.

Он добавил, что пока неизвестно, по каким критериям выбирали членов комиссий, ведь открытого конкурса не было.

Недавно генпрокурор Руслан Рябошапка утвердил состав двух кадровых комиссий.

Первую кадровую комиссию возглавил главный военный прокурор Виктор Чумак. Кроме Чумака в комиссию вошли Александр Толочко, Оксана Каплина, а также делегированные международными неправительственными организациями и проэктам международно-технической помощи Роман Жовнир, Андрей Боровик, Борис Малышев.

Вторую кадровую комиссию возглавил Виталий Каско. В комиссию вошли Владимир Бурдин, Максим Пиддубчак, а также делегированные международными неправительственными организациями и проэктам международно-технической помощи Александр Леменов, Сергей Перникоза, Марина Цапок.

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