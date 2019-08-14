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14.08.2019, 16:01

В ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документ

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В ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документВ ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документВ ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документВ ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документВ ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документВ ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документВ ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документ
В ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документВ ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документВ ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документВ ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документВ ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документВ ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документВ ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документ
В ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документВ ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документВ ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документВ ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документВ ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документВ ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документВ ГПУ заявили, что не мешают Горбатюку в делах Майдана: документ

"Найдите в них эти «факты». Не найдете", - написала пресс-секретарь генпрокурора

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган снова опровергла заявления о препятствовании Юрием Луценко расследованию дел Майдана. Об этом она написала в Facebook, опубликовав в качестве подтверждения два документа.

"Найдите в них эти "факты". Не найдете. Зато найдете заявление, где руководитель управления спецрасследований уже не хочет расследовать дела, а быть в них прокурором", - заявила Сарган.

В первом опубликованном Сарган рапорте Сергей Горбатюк просит Луценко заместителем начальника департамента - начальника управления и организации и процессуального руководства в уголовных производствах  преступлениях специальной категории. Документ подписан самим Горбатюком.

Второе представление касается штатного расписания и структуры ГПУ. В нем Луценко просят создать в Генпрокуратуре вышеназванное управление.

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Теги: Луценко, Горбатюкдела, дела Майдана, гпу
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