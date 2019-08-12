Горбатюк: ГПУ разрушает механизм расследования дел Майдана - фото

Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Расследования дел Майдана могут быть уничтожены из-за реорганизации отделов, считает Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк. Об этом он сообщил Hromadske.

В фейсбуке появилась фотография приказа №39 от 8 августа, в котором говорится о ликвидации отдела криминалистического сопровождения досудебного расследования и информационно-аналитической работы. Отдел входил в структуру управления специальных расследований, которое занимается делами Майдана.

Вместо отдела будет создано Управление организации и процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях специальной категории.

"Это разрушает существующий налаженный механизм расследования и приведет не только к затягиванию, а и к уничтожению расследований", - считает Горбатюк.

Он опасается, что в новосозданном управлении не будет руководителя группы прокуроров Алексея Донского, а вместо него заместитель генпрокурора Сергей Кизь якобы собирается назначить подконтрольных ему людей, не занимавшихся делами Майдана.

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган отрицает обвинения Горбатюка: "Сергей Горбатюк сливает документы. Где результаты работы?" - сказала она в комментарии Hromadske.

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