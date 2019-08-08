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Горбатюк подал в ОАСК иск против Луценко

Горбатюк подал в ОАСК иск против Луценко - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
08.08.2019, 18:30

Глава управления спецрасследований просит суд отменить приказ о служебном расследовании

В Окружной административный суд Киева поступил иск начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка против генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Отмечается, что истец просит суд отменить приказ генпрокурора, которым было назначено служебное расследование по поводу блокировки следователями и руководством управления специальных расследований ГПУ передачи материалов уголовного производства другому органу досудебного расследования - Национальному антикоррупционному бюро.

Сообщается, что сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

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сергей горбатюк ОАСК юрий луценко
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