Горбатюк подал в ОАСК иск против Луценко

Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Окружной административный суд Киева поступил иск начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка против генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Отмечается, что истец просит суд отменить приказ генпрокурора, которым было назначено служебное расследование по поводу блокировки следователями и руководством управления специальных расследований ГПУ передачи материалов уголовного производства другому органу досудебного расследования - Национальному антикоррупционному бюро.

Сообщается, что сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

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