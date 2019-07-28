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Дело ОАСК: Большая часть доказательств уничтожена - Горбатюк

Дело ОАСК: Большая часть доказательств уничтожена - Горбатюк - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.07.2019, 14:35

Руководитель спецуправления ГПУ сообщил, что наиболее важные доказательства причастности судей ОАСК к преступлениям потеряны для следствия

Доказательства причастности судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) к возможному совершению уголовных преступлений уже утеряны. Об этом руководитель управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил в интервью Deutsche Welle.

"Большая часть (доказательств - ред.) утрачена. Однако злоупотребление столь масштабны, нарушений так много, что невозможно все уничтожить. Но наиболее важные доказательства, прямо свидетельствующие о причастности, наверняка уже уничтожены", - подчеркнул он.

Он отметил, что есть доказательства, которые косвенно свидетельствуют о злоупотреблениях, но до них "надо еще добраться".

"Достаточно доказательств главных эпизодов, чтобы были вынесены обвинительные приговоры. Конечно, там еще надо проводить фоноскопические экспертизы записи, изучать документы. Однако есть большое количество дополнительных других эпизодов, в которых еще просматривается коррупция. Все эти эпизоды должны расследоваться также", - подчеркнул он.

Глава ОАСК Павел Вовк у себя в Facebook назвал фальшивкой опубликованные НАБУ записи его разговоров с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.

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ОАСК гпу сергей горбатюк
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