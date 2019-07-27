Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Глава ОАСК Вовк: Хорошо смеется тот, кто смеется последним

Глава ОАСК Вовк: Хорошо смеется тот, кто смеется последним - Фото
Павел Вовк (фото - zib.com.ua)
27.07.2019, 11:00

Павел Вовк назвал фальшивкой опубликованные НАБУ записи разговоров, а обыски в суде - местью предыдущей власти

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк у себя в Facebook назвал фальшивкой опубликованные вчера записи его разговоров с членами Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного прест пления главы и судей ОАСК.  

Записи, напомним, опубликовало НАБУ.

"В распространенном аудиофрагменте скомпилированные наборы слов вероятно сказанных в разных ситуациях и в разное время. Да, голоса похожи на голоса суддей ОАСК, но фразы вырезаны из контекста, набраны в разные дни, по разным поводам, даже в разных местах", - заявил Вовк.

Он считает, что вчерашние обыски в ОАСК - это попытка мести ему со стороны представителей предыдущей власти.

Вчера, 26 июля, следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в Окружной админсуд.

Группу создали для расследований деятельности судей в период их работы во время Революции Достоинства. Однако во время сбора данных следствие задокументировало признаки других криминальных нарушений, не связанных с событиями на Майдане: вмешательство в работу ВККС, в том числе, попытки повлиять на кадровые решения, и шантаж.

Читайте также: Тема дня. Почему Павлу Вовку может все сойти с рук

Напишите нам
ОАСК павел вовк ВККС набу
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 