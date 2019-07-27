Глава ОАСК Вовк: Хорошо смеется тот, кто смеется последним

Павел Вовк (фото - zib.com.ua)

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк у себя в Facebook назвал фальшивкой опубликованные вчера записи его разговоров с членами Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного прест пления главы и судей ОАСК.

Записи, напомним, опубликовало НАБУ.

"В распространенном аудиофрагменте скомпилированные наборы слов вероятно сказанных в разных ситуациях и в разное время. Да, голоса похожи на голоса суддей ОАСК, но фразы вырезаны из контекста, набраны в разные дни, по разным поводам, даже в разных местах", - заявил Вовк.

Он считает, что вчерашние обыски в ОАСК - это попытка мести ему со стороны представителей предыдущей власти.

Вчера, 26 июля, следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в Окружной админсуд.

Группу создали для расследований деятельности судей в период их работы во время Революции Достоинства. Однако во время сбора данных следствие задокументировало признаки других криминальных нарушений, не связанных с событиями на Майдане: вмешательство в работу ВККС, в том числе, попытки повлиять на кадровые решения, и шантаж.



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