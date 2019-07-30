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Горбатюк опровергает обвинения Луценко по делу ОАСК

Горбатюк опровергает обвинения Луценко по делу ОАСК - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.07.2019, 10:27

В проекте подозрения не должно быть доказательств, они предоставляются по запросу, заявляет начальник отдела спецрасследований ГПУ

Начальник отдела спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк опровергает обвинения в том, что к проектам подозрений по делу судей Окружного админсуда Киева не было приложено никаких доказательств, сообщает УНИАН

Вчера пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган, а потом и генеральный прокурор Юрий Луценко заявили, что проект подозрения по делу ОАСК пришел на подпись заместителю генпрокурора без каких-либо доказательств. Горбатюк ответил на эти обвинения в интервью УНИАН:  "Пусть покажет, по каким делам мы направляли тексты подозрений с доказательствами. В проектах подозрений никаких доказательств не должно содержаться. В полномочиях заместителя генпрокурора - подписать эти проекты, потому что подготовили и завизировали их следователь и прокурор. А если он сомневается, то может заслушать прокурора по поводу доказательств, или может изучить сами материалы уголовного производства". Горбатюк удивился самой мысли направлять доказательства по делу через канцелярию: "Для чего? Чтобы с ними все ознакомились?" 

Горбатюк опровергает и утверждение Луценко о том, что проект подозрения был подан на подпись только утром в понедельник. Горбатюк заявил, что лично приехал в приемную заместителя генпрокурора Сергея Кизя в пятницу после обеда, но приемная была уже закрыта, поэтому проекты были отправлены по почте и поступили в канцелярию только в понедельник. В то же время, по словам Горбатюка, в системе электронного документооборота проекты подозрений были доступны уже в пятницу в 14.15.

26 июля следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в Окружной админсуд. Группу создали для расследований деятельности судей в период их работы во время Революции Достоинства. Однако во время сбора данных следствие задокументировало признаки других криминальных нарушений, не связанных с событиями на Майдане: вмешательство в работу ВККС, в том числе, попытки повлиять на кадровые решения, и шантаж. Сообщалось, что прокуратура готовит подозрения по факту вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей четырем судьям Окружного админсуда.

НАБУ опубликовало записи разговоров главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК. Вовк назвал их фальшивкой.

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