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09.07.2019, 07:45

Горбатюк рассказал, кто блокирует расследование дел Майдана

Горбатюк рассказал, кто блокирует расследование дел Майдана - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам главы департамента спецрасследований ГПУ, расследование дел Майдана в регионах блокирует Сергей Кизь

С приходом Сергея Кизя на должность начальника департамента ГПУ по организации и процессуальному руководству досудебными расследованиеми уголовных правонарушений, подследственных ГБР, расследование дел Майдана в регионах заблокировано. Об этом рассказал руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает Громадське.

"Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно", - отметил Горбатюк.

Он объяснил, что к полномочиям департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставления рекомендаций относительно них.

"Именно с приходом на должность начальника департамента Кизя, уже фактически на протяжении последних полгода, такая работа была заблокирована. То есть ни одно постановление, незаконное по нашему мнению, где было закрыто уголовное производство в областях не была отменена, никакие рекомендации относительно расследования этих уголовных производств не были выполнены. А в последнее время нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства", - подчеркнул Горбатюк.

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Теги: сергей горбатюк, гпу, Сергей Кизь, майдан, революция достоинства
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