Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.07.2019, 12:55

ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана

ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана - Фото
Фото: EPA

Дела Майдана: Экс-сотрудник киевского ГУ МВД обвиняется в превышении властных и служебных полномочий

Управление специальных расследований Генпрокуратуры завершило следствие в очередном уголовном производстве, касающемся Революции Достоинства. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Экс-заместитель начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве обвиняется в превышении властных и служебных полномочий.

По данным следствия, он отдал приказы запугивать участников мирных акций протеста 10 и 11 декабря 2013 года на улице Институтской, улице Михаила Грушевского, улице Крещатик и Европейской площади, перекрестке улиц Шелковичной и Институтской, на Садовой улице и Крепостном переулке. В результате убили троих участников акций протеста, а 99 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"Обвинительный акт по обвинению упомянутого лица в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365; ч. 1 ст. 135; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины направлено в Печерский районный суд г. Киева", - уточняет ГПУ.

Отправить:
Распечатать:
Теги: майдан, гпу, мвд, революция достоинства
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 