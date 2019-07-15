ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана

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Управление специальных расследований Генпрокуратуры завершило следствие в очередном уголовном производстве, касающемся Революции Достоинства. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Экс-заместитель начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве обвиняется в превышении властных и служебных полномочий.

По данным следствия, он отдал приказы запугивать участников мирных акций протеста 10 и 11 декабря 2013 года на улице Институтской, улице Михаила Грушевского, улице Крещатик и Европейской площади, перекрестке улиц Шелковичной и Институтской, на Садовой улице и Крепостном переулке. В результате убили троих участников акций протеста, а 99 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"Обвинительный акт по обвинению упомянутого лица в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365; ч. 1 ст. 135; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины направлено в Печерский районный суд г. Киева", - уточняет ГПУ.