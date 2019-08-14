Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Луценко ответил Горбатюку: Дементор, выпивает из меня всю энергию

Луценко ответил Горбатюку: Дементор, выпивает из меня всю энергию - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.08.2019, 10:18

Генпрокурор отвергает обвинения, что якобы он мешает расследованиям дел Майдана через кадровую реорганизацию в ГПУ

Генпрокурор Юрий Луценко отрицает, что разваливает своими действиями следствие по делам Майдана. Об этом он рассказал Цензор.нет.

Ранее такие обвинения в его адрес высказывал начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Луценко утверждает, что много месяцев пытался получить от Горбатюка информацию о ходе расследования: "Для меня он (Горбатюк, - ред.)- дементор, он выпивает из меня всю энергию; по 30, 40, 60 минут здесь он выпивал из меня всю энергию на день. Из него невозможно получить план, как и куда движется следствие".

Генпрокурор считает, что оказывал следствию всю необходимую помощь

адо купить новый микроскоп, значит мы покупали микроскоп, надо было больше компьютерной техники - он ее получил, надо больше людей - он их получил", - говорит он.

Отвечая на обвинения Горбатюка в том, что ГПУ разрушает механизм расследования дел Майдана путем кадровой реорганизации, Луценко заявил, что о таких кадровых изменениях просил сам Горбатюк, и показал соответствующие документы.

В частности, в них подчиненный Горбатюка Алексей Донской просит генпрокурора расформировать один из отделов управления спецрасследованиями ГПУ и восстановить соответствующие должности, создав новое управление в ГПУ, на документе стоит виза Горбатюка "не возражаю". Сам Горбатюк предлагает себя на должность руководителя этого управления.

Именно об этих кадровых решениях, как могущих разрушить расследование дел Майдана, говорил Горбатюк, уточняя, что вместо Донского и других людей, работающих по этим делам, заместитель генпрокурора Сергей Кизь якобы собирается назначить "подконтрольных ему людей".

Читайте также: ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана

Напишите нам
гпу юрий луценко сергей горбатюк дементор
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 