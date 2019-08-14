Луценко ответил Горбатюку: Дементор, выпивает из меня всю энергию

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор Юрий Луценко отрицает, что разваливает своими действиями следствие по делам Майдана. Об этом он рассказал Цензор.нет.

Ранее такие обвинения в его адрес высказывал начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Луценко утверждает, что много месяцев пытался получить от Горбатюка информацию о ходе расследования: "Для меня он (Горбатюк, - ред.)- дементор, он выпивает из меня всю энергию; по 30, 40, 60 минут здесь он выпивал из меня всю энергию на день. Из него невозможно получить план, как и куда движется следствие".

Генпрокурор считает, что оказывал следствию всю необходимую помощь

"Надо купить новый микроскоп, значит мы покупали микроскоп, надо было больше компьютерной техники - он ее получил, надо больше людей - он их получил", - говорит он.

Отвечая на обвинения Горбатюка в том, что ГПУ разрушает механизм расследования дел Майдана путем кадровой реорганизации, Луценко заявил, что о таких кадровых изменениях просил сам Горбатюк, и показал соответствующие документы.

В частности, в них подчиненный Горбатюка Алексей Донской просит генпрокурора расформировать один из отделов управления спецрасследованиями ГПУ и восстановить соответствующие должности, создав новое управление в ГПУ, на документе стоит виза Горбатюка "не возражаю". Сам Горбатюк предлагает себя на должность руководителя этого управления.

Именно об этих кадровых решениях, как могущих разрушить расследование дел Майдана, говорил Горбатюк, уточняя, что вместо Донского и других людей, работающих по этим делам, заместитель генпрокурора Сергей Кизь якобы собирается назначить "подконтрольных ему людей".

12 августа 2019 года Горбатюк обвинил руководство ГПУ в том, что оно разрушает механизм расследования дел Майдана.

8 августа Горбатюк подал в ОАСК иск против Луценко, он просит суд отменить приказ о служебном расследовании.

9 июля Горбатюк заявил, что расследование дел Майдана в регионах блокирует замгенпрокурора Сергей Кизь.

Читайте также: ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана