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Труба рассказал, кто будет заниматься делами Майдана

Труба рассказал, кто будет заниматься делами Майдана - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.11.2019, 15:51

На первом этапе в подразделение будут входить 25 следователей

Делами Майдана в Госбюро расследований будут заниматься следователи, имеющие доступ к гостайне. Об этом сегодня на брифинге заявил директор ГБР Роман Труба.

По его словам, в ГБР создано отдельное подразделение, которое будет расследовать преступления, совершенные во время массовых протестов в 2013-14  годах. Подразделение входит в управление по расследованию военных преступлений, следователи которого имеют доступ к гостайне. На первом этапе подразделение будет состоять из 25 человек, дальше, по мере поступления уголовных производств, он может расширяться.

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Роман Труба майдан небесная сотня гбр
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