Рябошапка о реформе ГПУ: Ни одно из дел Майдана не будет потеряно

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В скором времени Генпрокуратура лишится функции досудебного расследования и ни одно из дел Майдана не будет потеряно. Об этом сегодня на брифинге заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

Генпрокурор рассказал, что почти все их дела уже переданы - большая часть в ГБР, значительная часть в НАБУ, а также в полицию и Службу безопасности Украины.

Говоря о делах, связанных с событиями на Майдане, Рябошапка подчеркнул, что "ни одно из этих дел не будет потеряно, все производства сейчас упорядочиваются, инвентаризируются, для этого создана спецкомиссия в рамках Генпрокуратуры". В комиссию включены: представители общественности, ГБР и представители семей Небесной сотни.

"Поскольку объем материалов очень чрезвычайно большой, там тысячи томов и огромное количество вещественных доказательств - этот процесс займет определенное время. Мы хотели бы, чтобы это произошло скорее, но, к сожалению, в связи с большим объемом гарантировать этого не можем", - сказал он.

"Мы понимаем, что пока происходит процесс физической передачи производств - следствие не может останавливаться", - подчеркнул он. Законодательство предусматривает в этом случае возможность проведения неотложных, наиболее важных процессуальных действий, поэтому сейчас еще занимаются прокуроры.

Часть дел Майдана - около 40 производств - переданы в НАБУ, в основном это дела по коррупционным делам и в которых фигурируют высокие должностные лица. Он добавил, что дела юридически переданы в другие органы досудебного расследования, но физически пока остаются в ГПУ.

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