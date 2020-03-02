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Глава Слуги народа Корниенко: Этой весной точно надо делать "посадки"

Глава Слуги народа Корниенко: Этой весной точно надо делать "посадки" - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
02.03.2020, 12:30

"Посадки" нужно сделать уже этой весной. Рада должна "серьезно" поговорить с правоохранителями, считает глава партии Слуга народа Александр Корниенко

Верховная Рада должна провести "очень серьезный разговор" с правоохранительными органами, чтобы обеспечить "посадки", которая новая власть обещала в прошлом году. Об этом на согласительном совете парламента заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

"Пришла весна – много людей ожидают "посадок", которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы бы просто не успели это сделать. Этой весной точно это надо будет делать", - сказал он.

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По словам Корниенко, Рада должна провести "серьезный разговор" с правоохранительными органами, руководители которых будут отчитываться в парламенте уже в среду. В частности, выяснить у генпрокурора Руслана Рябошапки, почему реформа прокуратуры "мешает выдвигать реальные подозрения".

Корниенко также добавил, что будет и "непростой разговор" с Национальным антикоррупционным бюро, которое до этого "пять лет рассказывало, что их работе мешает отсутствие политической воли".

По словам политика, будут подниматься вопросы о расследовании резонансных дел и перед руководителями Службы безопасности, Министерства внутренних дел и Госбюро расследований. К ГБР, считает Корниенко, пока меньше всего вопросов, поскольку этот орган только недавно перезагрузили.

  • 28 февраля президент Владимир Зеленский созвал Раду на внеочередное пленарное заседание, на котором парламентарии заслушают отчет правоохранительных органов, рассмотрят кадровые вопросы Кабмина и несколько законопроектов.

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Марк Сировой
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