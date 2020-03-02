Глава Слуги народа Корниенко: Этой весной точно надо делать "посадки"

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада должна провести "очень серьезный разговор" с правоохранительными органами, чтобы обеспечить "посадки", которая новая власть обещала в прошлом году. Об этом на согласительном совете парламента заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

"Пришла весна – много людей ожидают "посадок", которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы бы просто не успели это сделать. Этой весной точно это надо будет делать", - сказал он.

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По словам Корниенко, Рада должна провести "серьезный разговор" с правоохранительными органами, руководители которых будут отчитываться в парламенте уже в среду. В частности, выяснить у генпрокурора Руслана Рябошапки, почему реформа прокуратуры "мешает выдвигать реальные подозрения".

Корниенко также добавил, что будет и "непростой разговор" с Национальным антикоррупционным бюро, которое до этого "пять лет рассказывало, что их работе мешает отсутствие политической воли".

По словам политика, будут подниматься вопросы о расследовании резонансных дел и перед руководителями Службы безопасности, Министерства внутренних дел и Госбюро расследований. К ГБР, считает Корниенко, пока меньше всего вопросов, поскольку этот орган только недавно перезагрузили.

28 февраля президент Владимир Зеленский созвал Раду на внеочередное пленарное заседание, на котором парламентарии заслушают отчет правоохранительных органов, рассмотрят кадровые вопросы Кабмина и несколько законопроектов.

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