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В Раде зарегистрировали проект постановения о недоверии генпрокурору Рябошапке

В Раде зарегистрировали проект постановения о недоверии генпрокурору Рябошапке - Фото
Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба президента)
03.03.2020, 17:54

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154). Текст проекта постановления доступен на сайте ВР.

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Документ подписали 158 народных депутатов.

В проекте постановления сказано, что "есть все основания говорить о низкой эффективности" выполнения Рябошапкой обязанностей генпрокурора и о его несоответствии занимаемой должности.

В пояснительной записке к проекту указано, что за более чем полгода пребывания в должности, генпрокурор не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства, за время его каденции ни резонансное досудебное расследование, в том числе по топ-чиновникам не доведено до конца.

Отмечается, что докладывать проект постановления на пленарном заседании ВР будет нардеп Максим Бужанский.

Принятие постановления о выражении недоверия Верховной Рады генеральному прокурору осуществляется открытым поименным голосованием, большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады и влечет его отставку с должности.

Ранее сегодня сообщалось, что послы G7 выступили в поддержку генпрокурора Рябошапки на фоне слухов об отставке. В то же время в руководстве Слуги народа считают, что реформа прокуратуры "мешает выдвигать реальные подозрения".

29 августа Рябошапка стал новым генеральным прокурором. В рамках реформы уже начали переаттестацию прокуроров, Генеральная прокуратура была переименована в Офис генпрокурора.

4 марта состоится внеочередное заседание Рады по инициативе президента Владимира Зеленского: нардепы рассмотрят кадровые вопросы Кабмина, заслушают отчеты правоохранительных органов и обсудят ряд законодательных инициатив.

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Медведева Наталия
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