Новым генпрокурором может стать депутат от Слуги народа

Сергей Ионушас (фото - facebook.com/sergii.ion)

Депутат от Слуги народа Сергей Ионушас рассматривается как основной кандидат на должность генерального прокурора в случае увольнения Руслана Рябошапки. Об этом LIGA.net сообщили три собеседника в руководстве фракции.

По их словам, в парламенте на данный момент достаточно голосов под отставку Рябошапки. Во вторник, 3 марта, 158 нардепов зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия генпрокурору. "Есть большая вероятность, что 226 голосов мы завтра найдем за это решение", - сообщил лиге один из руководителей СН.

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4 марта на внеочередном заседании парламент намерен заслушать отчеты руководителей МВД, НАБУ, СБУ и ОГП. "Аваков и Баканов остаются. Сытника будут пытаться вынести на голосование, но законных оснований для его увольнения нет", - объяснил собеседник.

До избрания в Раду Сергей Ионушас был директором юридической фирмы Гелон, которая представляла интересы студии Квартал 95 в судебных процессах. Согласно информации на сайте фирмы, Владимир Зеленский "ее рекомендует".

Посольство США в Украине сообщило сегодня, что послы стран G7 встретятся с Рябошапкой, чтобы обсудить "значительный прогресс" в реформе прокуратуры.

После этого появилась информация, что в Раде зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Рябошапке.