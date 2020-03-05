Зеленский о Рябошапке: Нет результата - не можешь занимать место

Владимир Зеленский и Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба ГПУ)

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка не показал результата в работе прокуратуры. Так оценил его деятельность президент Владимир Зеленский во время встречи с предпринимателями в Полтавской области.

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"Мое личное мнение очень простое: нет результата - не можешь занимать место... Какой бы ты ни был - до свидания", - заявил президент. "Я считаю, Руслан хороший специалист, но, действительно, считаю, что он не показал результата", - отметил он.

По словам Зеленского, оценивать деятельность и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой рано, поскольку она только пришла на должность. В отношении СБУ, Офиса генпрокурора и НАБУ президент заявил, что они не работают на 100%.

Зеленский отметил, что больше всего времени было у НАБУ, и достигнутое - "не результат для такого органа". При этом в СБУ, по его мнению, ситуация лучше, чем в Офисе генпрокурора.

Зеленский подчеркнул, что вопрос об отставке Рябошапки будут решать Верховная Рада. "Пусть голосуют депутаты, как они хотят", - добавил он.

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