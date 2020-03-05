Венедиктова обвинила Рябошапку в блокировании более 1000 уголовных дел

Руслан Рябошапка в Верховной Раде (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В блокировании расследования более 1000 уголовных производств Государственного бюро расследований обвинила Офис генерального прокурора врио директора ГБР Ирина Венедиктова во время отчета о работе своего ведомства в Верховной Раде.

По ее словам, в 1272 производствах ГБР Офис генпрокурора не назначил процессуального руководителя, фактически их расследование заблокировано, заявила она.

Венедиктова утверждает, что генеральный прокурор Руслан Рябошапака "не только скрывает, но и отрицает этот факт". По ее словам, в понедельник она получила от него письмо по этому поводу.

Также Венедиктова подчеркнула, что следователи ГБР не имеют полномочий составлять подозрения нардепам, это прерогатива исключительно генерального прокурора.

Рябошапка в отчете перед Верховной Радой о деятельности Офиса генпрокурора на критику со стороны Венедиктовой не ответил.

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