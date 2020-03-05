Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Венедиктова обвинила Рябошапку в блокировании более 1000 уголовных дел

Венедиктова обвинила Рябошапку в блокировании более 1000 уголовных дел - Фото
Руслан Рябошапка в Верховной Раде (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
05.03.2020, 10:55

Глава ГБР Ирина Венедиктова утверждает, что Офис генпрокурора Руслана Рябошапки не назначил процессуальных руководителей в 1272 уголовных делах

В блокировании расследования более 1000 уголовных производств Государственного бюро расследований обвинила Офис генерального прокурора врио директора ГБР Ирина Венедиктова во время отчета о работе своего ведомства в Верховной Раде.

По ее словам, в 1272 производствах ГБР Офис генпрокурора не назначил процессуального руководителя, фактически их расследование заблокировано, заявила она.

Венедиктова утверждает, что генеральный прокурор Руслан Рябошапака "не только скрывает, но и отрицает этот факт". По ее словам, в понедельник она получила от него письмо по этому поводу.

Также Венедиктова подчеркнула, что следователи ГБР не имеют полномочий составлять подозрения нардепам, это прерогатива исключительно генерального прокурора.

Рябошапка в отчете перед Верховной Радой о деятельности Офиса генпрокурора на критику со стороны Венедиктовой не ответил.

Читайте также: Рябошапка считает, что его хотят отправить в отставку из-за дел по Укрнафте

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
гбр руслан рябошапка Ирина Венедиктова Офис генпрокурора
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 