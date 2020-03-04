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Верховная Рада назначила внеочередное заседание для увольнения Рябошапки

Верховная Рада назначила внеочередное заседание для увольнения Рябошапки - Фото
Руслан Рябошапка (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
04.03.2020, 21:54

Верховная Рада проведет внеочередное заседание для рассмотрения вопроса выражения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке

Завтра, 5 марта, в 18:30 состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрен вопрос выражения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке и его увольнения. Об этом сообщил на заседании ВР спикер Дмитрий Разумков.

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Отмечается, что такое решение было принято по требованию 152 народных депутатов.

На внеочередном заседании будет рассмотрен только один вопрос.

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