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Рябошапка отрицает связь своей возможной отставки и подозрений против Порошенко

Рябошапка отрицает связь своей возможной отставки и подозрений против Порошенко - Фото
Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба президента)
04.03.2020, 21:24

Генпрокурор Руслан Рябошапка опроверг появившуюся ранее информацию о связи своей возможной отставки и подозрений против Порошенко

Генпрокурор Руслан Рябошапка опроверг появившуюся ранее информацию о том, что в офисе президента Владимира Зеленского у него требовали подписать подозрения по трем делам, открытым против пятого президента Петра Порошенко. Об этом он сказал, отвечая на вопрос сопредседателя фракции Европейская солидарность Артура Герасимова, во время заседания Верховной Рады.

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Герасимов также попросил Рябошапку прокомментировать слова руководителя фракции Слуга народа Давида Арахамии, который заявил, что якобы отказ генпрокурора подписать эти подозрения стал "последней точкой" для принятия решения о его увольнении.

"Никто и никогда не давал мне никаких указаний - подписывать или не подписывать подозрения. Что касается слов Арахамии, то пусть Арахамия сам комментирует свои слова", – ответил Рябошапка.

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Медведева Наталия
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