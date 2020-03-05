"Три месяца прокуратура работала честно". Речь Рябошапки перед отставкой: видео

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Перед голосованием Верховной Рады об увольнении Руслана Рябошапки с поста генпрокурора, он выступил с речью

Три месяца генеральная прокуратура работала честно, но сейчас те, от кого избавились в прокуратуре в ходе переаттестации, хотят вернуться и жить дальше так же, как они жили последние 28 лет. Об этом сказал, выступая в Верховной Раде, отправленный сегодня в отставку с должности генпрокурора Руслан Рябошапка.

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"Впервые за 28 лет прокуроры почувствовали независимость. Им не дают незаконных указаний. Всего третий месяц из этих 28 лет новая прокуратура живет по закону. Именно за это я сегодня стою в этом зале. И именно из-за этого стоит вопрос моей отставки. Потому что те, от кого мы избавились (в прокуратуре в ходе переаттестации, - ред.), хотят вернуться и жить дальше так же, как они жили последние 28 лет", – сказал Рябошапка.

По словам генпрокурора, за три месяца прокуратура привлекла к ответственности собственников 12 банков, которые "украли у вас 13 млрд грн и вывели их в офшоры". 

"Я не стал ничьим слугой, я был и остаюсь независимым, а независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу, но ухожу, чтобы вернуться", - завершил Рябошапка и вышел и зала, не дождавшись вопросов от депутатов.

  • 3 марта в Раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия Рябошапке.
  • Он связал сбор подписей в парламенте за свою отставку с уголовными делами по Укрнафте.
  • Президент Владимир Зеленский сегодня, 5 марта, заявил, что Рябошапка не показал результата в работе прокуратуры.
  • Депутаты Верховной Рады поддержали постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке. Это повлечет его увольнение с должности.
  • Источники LIGA.net сообщают, что депутат от Слуги народа Сергей Ионушас рассматривается как основной кандидат на должность генерального прокурора.

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Теги: отставка, генпрокурор, руслан рябошапка
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