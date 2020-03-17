Рада одобрила назначение Ирины Венедиктовой генпрокурором

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада одобрила назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора.

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"За" проголосовали 269 нардепов, "против" - 38, "воздержались" - 47.

Голосование по фракциям:

Кандидатуру Венедиктовой представил в Раде президент Владимир Зеленский, который, по законодательству, назначает генпрокурора с согласия парламента.

Зеленский отметил, что Венедиктова станет первой женщиной-генпрокурором в истории Украины.

Венедиктова пообещала провести аудит прокуратуры и продолжить ее реформу.

В ответ на вопрос нардепа Александра Дубинского о делах против пятого президента Петра Порошенко, Венедиктова ответила: "Все, что может быть быстро и законно завершено, будет быстро и законно завершено".

На вопрос о деле против нардепа Софии Федины Венедиктова ответила, что необходимо руководствоваться верховенством права, политических преследований в Украине нет, а вор должен сидеть в тюрьме.

Венедиктова - доктор юридических наук, профессор. В июле 2019 года была избрана депутатом Верховной Рады от партии Слуга народа, №3 в списке. В парламенте была председателем комитета по вопросам правовой политики. 27 декабря назначена временно исполняющей обязанности директора ГБР.

5 марта Рада отправила в отставку с должности генпрокурора Руслана Рябошапку.

ВРИО генпрокурора был назначен Виктор Чумак.

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