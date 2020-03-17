Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рада одобрила назначение Ирины Венедиктовой генпрокурором

Рада одобрила назначение Ирины Венедиктовой генпрокурором - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
17.03.2020, 10:06

За назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором проголосовали 269 нардепов

Верховная Рада одобрила назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"За" проголосовали 269 нардепов, "против" - 38, "воздержались" - 47.

Голосование по фракциям:

Голосование по фракциям о назначении Ирины Венедиктовой генпрокурором

Кандидатуру Венедиктовой представил в Раде президент Владимир Зеленский, который, по законодательству, назначает генпрокурора с согласия парламента.

Зеленский отметил, что Венедиктова станет первой женщиной-генпрокурором в истории Украины.

Венедиктова пообещала провести аудит прокуратуры и продолжить ее реформу.

В ответ на вопрос нардепа Александра Дубинского о делах против пятого президента Петра Порошенко, Венедиктова ответила: "Все, что может быть быстро и законно завершено, будет быстро и законно завершено".

На вопрос о деле против нардепа Софии Федины Венедиктова ответила, что необходимо руководствоваться верховенством права, политических преследований в Украине нет, а вор должен сидеть в тюрьме.

Венедиктова - доктор юридических наук, профессор. В июле 2019 года была избрана депутатом Верховной Рады от партии Слуга народа, №3 в списке. В парламенте была председателем комитета по вопросам правовой политики. 27 декабря назначена временно исполняющей обязанности директора ГБР.

Читайте также: Операция "Порошенко". Какую задачу ставит Зеленский следующему генпрокурору

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
верховная рада Владимир Зеленский генпрокурор Ирина Венедиктова
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 