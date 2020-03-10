Дело об угрозах Зеленскому. Суд избрал Федине меру пресечения

София Федина (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Печерский районный суд Киева назначил личное обязательство до 12 апреля в качестве меры пресечения для нардепа из Европейской солидарности Софии Федины.

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Федину подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому по предварительному сговору. Сама она вину не признает и называет дело политическим преследованием, мотивированным "сверху".

Судья Кристина Константинова частично удовлетворила ходатайство прокуратуры.

Защита Федины настаивала, что оснований для назначения меры пресечения нет, а предложенная прокуратурой необходимость согласовывать выезд из Киева и Киевской области ограничит возможность Федины ухаживать за отцом. Также ее адвокат подчеркнул, что предложенное прокурором изъятие загранпаспорта ограничивает возможность Федины выполнять международные обязанности депутата.

В результате суд не стал изымать у Федины загранпаспорт, но ограничил ее возможность покидать Киев и Киевскую область без разрешения прокурора или суда.

26 октября 2019 года Федина вместе с блогером Марусей Зверобой опубликовали в Facebook видео , которое во фракции Слуга народа расценили как угрозу Зеленскому и обратились в правоохранительные органы.

видео Слуга народа обратились 12 февраля Федине вручили подозрение в угрозах убийством Зеленскому.