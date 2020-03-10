Дело об угрозах Зеленскому. Суд избрал Федине меру пресечения

Печерский районный суд Киева назначил личное обязательство до 12 апреля в качестве меры пресечения для нардепа из Европейской солидарности Софии Федины.
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Федину подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому по предварительному сговору. Сама она вину не признает и называет дело политическим преследованием, мотивированным "сверху".
Судья Кристина Константинова частично удовлетворила ходатайство прокуратуры.
Защита Федины настаивала, что оснований для назначения меры пресечения нет, а предложенная прокуратурой необходимость согласовывать выезд из Киева и Киевской области ограничит возможность Федины ухаживать за отцом. Также ее адвокат подчеркнул, что предложенное прокурором изъятие загранпаспорта ограничивает возможность Федины выполнять международные обязанности депутата.
В результате суд не стал изымать у Федины загранпаспорт, но ограничил ее возможность покидать Киев и Киевскую область без разрешения прокурора или суда.