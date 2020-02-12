Федина пришла в ГБР за подозрением в угрозе убийством президенту

София Федина (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Депутат из фракции Европейская солидарность София Федина пришла в Госбюро расследований для получения подозрения в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому в связи с его деятельностью. Об этом пишет Укринформ.

Для ее поддержки возле ГБР собрались депутаты от Европейской солидарности и активисты - всего около двух десятков.

Федина перед тем, как зайти в здание, сказала, что ей "больно и стыдно, что у нас не просто пострадавший Зеленский, а еще и главнокомандующий, который испугался слов двух незнакомых ему женщин".

26 октября 2019 года Федина вместе с блогером Марусей Зверобой опубликовали в Facebook видео , которое во фракции Слуга народа расценили как угрозу Зеленскому и обратились в правоохранительные органы.

видео Слуга народа обратились 6 февраля ГБР сообщило о подозрении Зверобой , а не пришла для получения подозрения.

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