Федина пришла в ГБР за подозрением в угрозе убийством президенту

Депутат из фракции Европейская солидарность София Федина пришла в Госбюро расследований для получения подозрения в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому в связи с его деятельностью. Об этом пишет Укринформ.
Для ее поддержки возле ГБР собрались депутаты от Европейской солидарности и активисты - всего около двух десятков.
Федина перед тем, как зайти в здание, сказала, что ей "больно и стыдно, что у нас не просто пострадавший Зеленский, а еще и главнокомандующий, который испугался слов двух незнакомых ему женщин".
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