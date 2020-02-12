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Федина пришла в ГБР за подозрением в угрозе убийством президенту

Федина пришла в ГБР за подозрением в угрозе убийством президенту - Фото
София Федина (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
12.02.2020, 12:26

Перед входом в Госбюро собрались ее однопартийцы

Депутат из фракции Европейская солидарность София Федина пришла в Госбюро расследований для получения подозрения в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому в связи с его деятельностью. Об этом пишет Укринформ.

Для ее поддержки возле ГБР собрались депутаты от Европейской солидарности и активисты - всего около двух десятков.  

Федина перед тем, как зайти в здание, сказала, что ей "больно и стыдно, что у нас не просто пострадавший Зеленский, а еще и главнокомандующий, который испугался слов двух незнакомых ему женщин".

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София Федина гбр угроза убийством Владимир Зеленский
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