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"Угрожал убийством Зеленскому". Суд отпустил Пояркова домой

"Угрожал убийством Зеленскому". Суд отпустил Пояркова домой - Фото
Поярков рассказывает, как ходил на допрос в СБУ (Фото: скриншот из видео)
29.01.2020, 17:50

По соответствующей статье УК ему грозит до пяти лет тюрьмы

Сегодня по результатам заседания Шевченковского райсуда художника и ведущего Сергея Пояркова отпустили под личное обязательство. Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV

Статья УК, по которой подозревается Поярков, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за угрозу убийством, причинение вреда здоровью, уничтожение или повреждение имущества, а также похищение или лишение свободы в отношении президента Украины.

  • 9 января Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала Прямой. По словам первого замглавы Ольги Герасимюк, к ним обратились с жалобой на заявления Пояркова, который "посягает на честь и достоинство президента Владимира Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань".
  • 28 января стало известно, что СБУ подозревает Пояркова в "угрозе убийством" президенту Владимиру Зеленскому по части 1 статьи 346 УК. Его допросили в СБУ.

Читайте также: Порошенко заявил о попытке рейдерского захвата канала Прямой

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