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Нацсовет придет с проверкой на Прямой - "оскорбляли Зеленского"

Нацсовет придет с проверкой на Прямой - "оскорбляли Зеленского" - Фото
Сергей Поярков (скриншот из видеозаписи)
09.01.2020, 14:01

Запись трансляции с ведущим Сергеем Поярковым проверена: зафиксированы "определенные высказывания"

Нацсовет Украины по вопросам теле- и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала Прямой. Об этом пишет Укринформ.

По словам первого замглавы Ольги Герасимюк, к ним обратились с жалобой на заявления ведущего Сергея Пояркова, который "посягает на честь и достоинство президента Владимира Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань".

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По ее словам, "пришло время" подать рынку сигнал о недопустимости таких сюжетов в эфире, так как речь идет на только о политических мотивах и личности президента, но и "нарушении всех этических стандартов профессии... что очень негативно влияет на создание имиджа Украины".

Член Нацсовета Сергей Костинский полагает, что "сюжет недостойный" и "такое давать в эфир нельзя".

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Прямой Сергей Поярков
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