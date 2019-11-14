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"Разжигание вражды". Нацсовет снова проверит канал нардепа ОПЗЖ

"Разжигание вражды". Нацсовет снова проверит канал нардепа ОПЗЖ - Фото
Официальный владелец канала NewsOne Тарас Козак (скриншот)
14.11.2019, 16:18

Решение о проверке приняли по итогам мониторинга телеэфира

Национальный совет по телевидению и радиовещанию намерен внепланово проверить канал NewsOne, принадлежащий нардепу от Оппозиционной платформы - За життя Тарасу Козаку. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Как уточнили в совете, проверку назначили из-за высказываний ведущего Руслана Коцабы в прямом эфире 5 ноября. Члены Нацсовета полагают, что выступление могло содержать нарушения законов Об информации и О телевидении и радовещании. В частности, сообщает пресс-служба, может иметь место нарушение статей, которые запрещают информацию с призывами свержения конституционного строя, нарушения территориальной целостности, пропаганды войны, разжигания вражды.

Вопросы у Нацсовета вызвали высказывания о "евромайдановских барыгах", "призрачном европейском будущем", "восставшем Донбассе" и "использовании Вооруженных сил против мирного населения". Решение в регуляторе обещают принять после завершения проверки и изучения обстоятельств.

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