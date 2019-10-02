Официально. Нацсовет просит суд аннулировать лицензию NewsOne

Национальный совет по телевидению и радиовещанию просит Окружной административный суд Киева аннулировать лицензию на вещание, выданную телеканалу NewsOne. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Соответствующий иск поступил в ОАСК. Судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.
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8 июля тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что СБУ и ГПУ получили информацию о том, что конечный бенефициарный собственник телеканала NewsOne связан с российским Промсвязьбанком, через который Кремль проводит оборонные заказы.
- 30 июля стало известно, что Нацсовет нашел нарушения при проверке NewsOne.
- После канал обратился в суд с иском о признании противоправным и отмене решения о внеплановой проверке.
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