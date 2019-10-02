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Официально. Нацсовет просит суд аннулировать лицензию NewsOne

Официально. Нацсовет просит суд аннулировать лицензию NewsOne - Фото
NewsOne
02.10.2019, 15:56

Соответствующий иск поступил на рассмотрение Окружного админсуда Киева

Национальный совет по телевидению и радиовещанию просит Окружной административный суд Киева аннулировать лицензию на вещание, выданную телеканалу NewsOne. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Соответствующий иск поступил в ОАСК. Судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

  • 8 июля тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что СБУ и ГПУ получили информацию о том, что конечный бенефициарный собственник телеканала NewsOne связан с российским Промсвязьбанком, через который Кремль проводит оборонные заказы.
  • 30 июля стало известно, что Нацсовет нашел нарушения при проверке NewsOne.
  • После канал обратился в суд с иском о признании противоправным и отмене решения о внеплановой проверке.

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