Официально. Нацсовет просит суд аннулировать лицензию NewsOne

NewsOne

Национальный совет по телевидению и радиовещанию просит Окружной административный суд Киева аннулировать лицензию на вещание, выданную телеканалу NewsOne. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Соответствующий иск поступил в ОАСК. Судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

8 июля тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил , что СБУ и ГПУ получили информацию о том, что конечный бенефициарный собственник телеканала NewsOne связан с российским Промсвязьбанком, через который Кремль проводит оборонные заказы.

Юрий Луценко заявил 30 июля стало известно, что Нацсовет нашел нарушения при проверке NewsOne.

После канал обратился в суд с иском о признании противоправным и отмене решения о внеплановой проверке.

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