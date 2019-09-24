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В СНБО высказались о санкциях против 112 Украина и NewsOne

В СНБО высказались о санкциях против 112 Украина и NewsOne - Фото
Заседание СНБО (фото - president.gov.ua)
24.09.2019, 16:35

В Совете подчеркнули: активная работа продолжается

В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что продолжают работу по телеканалам 112 Украина и NewsOne нардепа от Оппозиционной платформы - За життя Тараса Козака. Об этом говорится в опубликованном во вторник разъяснении Совета.

СНБО напоминает, что ранее Верховная Рада приняла постановление об одобрении предложений по санкциям в отношении владельцев телеканалов. Эти предложения на мартовском заседании рассмотрели на Совбезе и поручили СБУ завершить проверку юридических лиц, указанных в приложении к постановлению Рады.

"Аппарат СНБО сообщил, что на сегодня Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено, однако Служба продолжает работу. СНБО Украины ждет выводы спецслужбы для принятия соответствующего решения", - говорится в разъяснении.

В Совете нацбезопасности подчеркнули, что проводят активную работу в данном направлении.

Ранее сегодня ряд СМИ сообщили, что СНБО не будет вводить санкции против двух телеканалов.

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снбо санкции 112 украина NewsOne телеканалы
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