В СНБО высказались о санкциях против 112 Украина и NewsOne

В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что продолжают работу по телеканалам 112 Украина и NewsOne нардепа от Оппозиционной платформы - За життя Тараса Козака. Об этом говорится в опубликованном во вторник разъяснении Совета.
СНБО напоминает, что ранее Верховная Рада приняла постановление об одобрении предложений по санкциям в отношении владельцев телеканалов. Эти предложения на мартовском заседании рассмотрели на Совбезе и поручили СБУ завершить проверку юридических лиц, указанных в приложении к постановлению Рады.
"Аппарат СНБО сообщил, что на сегодня Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено, однако Служба продолжает работу. СНБО Украины ждет выводы спецслужбы для принятия соответствующего решения", - говорится в разъяснении.
В Совете нацбезопасности подчеркнули, что проводят активную работу в данном направлении.
Ранее сегодня ряд СМИ сообщили, что СНБО не будет вводить санкции против двух телеканалов.
Читайте также: Богдан хочет получить контроль над 112 Украина - theБабель