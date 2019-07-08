Собственник NewsOne связан с российским Промсвязьбанком - ГПУ

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Конечный бенефициарный собственник телеканала NewsOne связан с российским Промсвязьбанком, через который Кремль проводит оборонные заказы. Об этом в видеообращении сказал генпрокурор Юрий Луценко.

"Нами получена информация о том, что конечным бенефициарным собственником телеканала NewsOne является кипрская компания, руководителями которой являются соответствующие граждане республики Кипр. Один из них одновременно является сооснователем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского Промсвязьбанка", - сказал он.

Через этот банк страна-агрессор РФ осуществляет оборонные заказы. В том числе, по словам генпрокурора, через него финансируется агрессия против Украины.

По мнению Луценко, этой информации достаточно, чтобы СНБО приняло решение о введении санкций против NewsOne.

Ранее Луценко сообщил, что ГПУ зарегистрировала уголовное производство о попытке совершения госизмены в связи с планами проведения телемоста.

Генпрокуратура поручила СБУ, которая ведет расследование, допросить владельца NewsOne Тараса Козака и генпродюсера канала Василия Голованова.