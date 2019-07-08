Телемост. ГПУ поручила допросить владельца и генпродюсера NewsOne

Тарас Козак (скриншот с видео)

В рамках расследования уголовного дела о возможной госизмене в связи с планами проведения телемоста между каналами NewsOne и Россия 1 Генпрокуратура поручила СБУ допросить владельца NewsOne Тараса Козака и генпродюсера канала Василия Голованова. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что ГПУ "установлен новый эпизод покушения на государственную измену в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины".

Сарган заявила, что проведение телемоста - это нарушение действующего законодательства и "информационная поддержка страны-агрессора по оккупации Крыма и территорий Донбасса".

ГПУ зарегистрировала в ЕРДР уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 (законченное покушение на государственную измену) УК.

Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления СБУ.

Ранее Юрий Луценко сообщил, что ГПУ зарегистрировала уголовное производство о попытке совершения госизмены в связи с планами проведения телемоста.

По словам Луценко, все причастные - "от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс" - вызваны на допрос.

"Готовится представление в суд об аресте активов", - также заявил генопрокурор.

В октябре 2018 года владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал депутат Тарас Козак, который является заместителем главы ОО Центр Правового Государства (руководитель Виктор Медведчук).