Луценко: По телемосту открыто дело, готовим арест активов NewsOne

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство о попытке совершения госизмены в связи с планами проведения телемоста между телеканалами NewsOne и Россия 24. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"В связи с намерениями телеканала «Ньюз - Ван» провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", - написал он.

По словам Луценко, все причастные - "от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс" - вызваны на допрос.

"Готовится представление в суд об аресте активов", - заявил генопрокурор.

12 июля подконтрольный куму президента РФ Виктору Медведчуку канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - намеревались провести совместный телемарафон "Надо поговорить".

Президент Владимир Зеленский записал видео, в котором назвал анонсированный телемост "дешевым, но опасным пиар-ход перед выборами, цель которого - снова разделить нас с вами, всех украинцев, на два лагеря".

СБУ направила руководителям медиахолдинга Новости (телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK, - ред.) сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом Россия и другими вещателями государства-агрессора.

Позже NewsOne заявил об отказе от планов проведения телемоста.