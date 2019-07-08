Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.07.2019, 14:28

Луценко: По телемосту открыто дело, готовим арест активов NewsOne

Луценко: По телемосту открыто дело, готовим арест активов NewsOne - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам генпрокурора, все причастные - "от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс" - вызваны на допрос

Генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство о попытке совершения госизмены в связи с планами проведения телемоста между телеканалами NewsOne и Россия 24. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"В связи с намерениями телеканала «Ньюз - Ван» провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", - написал он.

По словам Луценко, все причастные - "от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс" - вызваны на допрос.

"Готовится представление в суд об аресте активов", - заявил генопрокурор.

12 июля подконтрольный куму президента РФ Виктору Медведчуку канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - намеревались провести совместный телемарафон "Надо поговорить".

Президент Владимир Зеленский записал видео, в котором назвал анонсированный телемост "дешевым, но опасным пиар-ход перед выборами, цель которого - снова разделить нас с вами, всех украинцев, на два лагеря".

СБУ направила руководителям медиахолдинга Новости (телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK, - ред.) сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом Россия и другими вещателями государства-агрессора.

Позже NewsOne заявил об отказе от планов проведения телемоста.

Отправить:
Распечатать:
Теги: NewsOne, юрий луценко, Россия 24, телемост
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 