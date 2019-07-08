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08.07.2019, 12:05

Телемост пропагандистов. Баканов созывает заседание СНБО

Телемост пропагандистов. Баканов созывает заседание СНБО - Фото
Иван Баканов (фото - пресс-служба президента)

Врио главы СБУ назвал абсолютно неприемлемым организацию телеканалом NewsOne телемоста с главным пропагандистским каналом РФ

И.о. главы СБУ  Иван Баканов инициирует перед президентом, главой СНБО безотлагательный созыв внеочередного заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины в связи с запланированным телемостом между телеканалами NewsOne и Россия 24. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Считаю абсолютно неприемлемым организацию телеканалом NewsOne телемоста с главным пропагандистским каналом страны-агрессора, который находится под санкциями", - отметил Баканов.

По его словам, СБУ направила руководителям медиахолдинга Новости (телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK, - ред.) сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом Россия и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБО.

"На заседании СНБО предлагается принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание в логотипами 112 Украина и NewsOne и ввести их в действие соответствующим указом президента", - подчеркнули в пресс-службе.

Баканов обратился в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания о возможности предупреждения указанных субъектов информационной деятельности о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего законодательства (сотрудничество с юридическими лицами РФ, находящихся в санкционном списке СНБО), что может стать основанием для применения штрафных санкций.

7 июля украинский ТВ-канал NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина, и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 24, намерены провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить". Сегодня, 8 июля, возле здания NewsOne собирают акцию протеста против планов пропагандистов.

Читайте также: "Работаем". Секретарь СНБО отреагировал на телемост пропаганды

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Теги: сбу, NewsOne, пропаганда, реакция, Россия 24, Иван Баканов
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